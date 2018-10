Gallico (RC) – Modifiche alla circolazione stradale in via marina

Condividi

In occasione dei lavori di manutenzione del piano viabile sul lungomare di Gallico che comprendono scarifica, bitumazione, posa della segnaletica orizzontale e integrazione della segnaletica verticale, da lunedì 8 ottobre dalle ore 7,00 e comunque non oltre le ore 18 del 12 ottobre, è istituito il divieto di sosta con zona rimozione ambo i lati e l’interdizione del traffico veicolare, nel tratto compreso tra l’intersezione con la via Vecchia Provinciale e la via Quarnaro.

I provvedimenti di modifica della circolazione si rendono necessari al fine di disciplinare e agevolare le attività di cantiere eseguite nell’ambito della convenzione Anas- Comune- Città metropolitana di Reggio Calabria che interessano la zona nord della città.