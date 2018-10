Caso Marelli Hospital, Siclari: “Uniti per dare risposte concrete”

Condividi

«Ringrazio il Dottor Andrea Urbani per aver ricevuto i rappresentanti del Marelli Hospital mantenendo fede all’impegno e confermando l’appuntamento per giorno 16 Ottobre quando è previsto il tavolo al Ministero dello Sviluppo Economico, dove saranno inviati, oltre che il Ministero della Salute, anche Scura e la Regione, oltre che le parti sociali».

Il senatore Marco Siclari non si ferma e annuncia che fino a giorno 16 lavorerà in Commissione Salute, dove ricopre il ruolo di capogruppo di Forza Italia, e nelle sedi istituzionali per sensibilizzare il Governo a trovare al più presto una soluzione e si possa evitare la chiusura di una struttura di eccellenza con la successiva e conseguenziale perdita di oltre 350 posti di lavoro.

«Presto farò visita alla struttura ma, nel frattempo, Forza Italia si è attivata in modo compatto e totale e, oltre la mia attività in Senato e in Commissione Salute, oggi in Camera dei Deputati la collega Maria Tripodi si è attivata sulla vicenda del Marelli presentando un’interpellanza parlamentare urgente. Non ci fermeremo e non consentiremo che alla Calabria vengano inflitti ulteriori scippi, in primis al settore sanitario», ha concluso Siclari.