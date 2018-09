Vibo Valentia – Incendiati un autocarro ed una autovettura (FOTO)

Condividi

I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Vibo Valentia sono intervenuti la notte scorsa per due incendi che hanno interessato un autocarro ed una autovettura.

Alle ore 23 circa del 5/09/18 il primo intervento per un incendio di un autocarro nel comune di Francica, località Fontanella, per un incendi che ha interessato un autocarro parcheggiato in un cortile.

Successivamente alle ore 2 circa il secondo intervento a San Gregorio d’Ippona localià Tassone per un incendio che ha interessato una autovettura Fiat Punto.

In entrambi i casi i Vigili del Fuoco hanno provveduto allo spegnimento ed alla messa in sicurezza dei mezzi coinvolti