Scuole al Parlamento europeo, Ferrara indice il bando per le visite a Bruxelles

La scuola entra nel Parlamento europeo. Indetto anche quest’anno il bando promosso dall’eurodeputata Laura Ferrara per ospitare studenti degli istituti di istruzione superiore secondaria della Calabria.

«Una iniziativa – informa Laura Ferrara – che permetterà a 32 studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori ed a 8 docenti accompagnatori di conoscere più da vicino l’Istituzione europea. Questa è la quarta edizione e come ogni anno il bando è stato comunicato agli uffici scolastici provinciali della Regione Calabria che ne daranno massima visibilità presso tutte le scuole calabresi. Le scuole interessate dovranno inviare la domanda di partecipazione entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì 8 ottobre. Il 12 ottobre, in diretta streaming, sorteggerò le 4 scuole vincitrici. La visita del Parlamento Europeo si svolgerà dal 2 al 5 dicembre ed ogni scuola sorteggiata dovrà individuare 8 studenti che beneficeranno di questa opportunità. I ragazzi attraverso una visita guidata del Parlamento europeo si renderanno conto di quali sono i compiti e le funzioni di un eurodeputato ma soprattutto – continua – comprenderanno meglio le funzioni e i poteri del Parlamento europeo. Non mancheranno approfondimenti su temi di strettissima attualità, quali immigrazione, fondi europei e digitalizzazione».