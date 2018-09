San Calogero (Cz) – Arsenale nascosto, arrestato un uomo

Condividi

Deteneva in un vecchio magazzino un arsenale, costituente in un fucile cal.12, un caricatore per pistola, 13 colpi di pistola cal. 38, 25 cartucce cal. 357 magnum e 6 per fucile cal. 12, tutto detenuto illegalmente.

È quanto scoperto stamattina oggi, a San Calogero, dai Carabinieri della locale Stazione, unitamente al personale dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria, a carico di VENTRICE Rosario cl. 47, commerciante del luogo. Questo l’esito di un mirato servizio svolto sotto le direttive della Compagnia di Tropea, e volto al contrasto della detenzione illegale di armi nel territorio di competenza. Il commerciante, dopo le formalità di rito, veniva tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari come disposto dalla competente Autorità Giudiziaria.