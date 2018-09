Reggio Calabria – Scalda i motori il Salone dell’Orientamento

Condividi

Scalda i motori il Salone dell’Orientamento in vista della nuova edizione, la numero 13, che si aprirà a novembre.

La macchina organizzativa è già al lavoro per una edizione ricca di novità e di strumenti informativi per promuovere iniziative nel campo dell’istruzione, del fare impresa, della formazione e della cittadinanza europea, pensando alle politiche del lavoro e alla mobilità dei giovani.

Come sempre i giovani sono al centro dell’azione del Salone ma per questa prossima edizione saranno proprio gli studenti i protagonisti.

Il network territoriale per l’orientamento ha promosso, infatti, un concorso di idee, rivolto agli studenti delle scuole superiori, “OrientaTu”, al fine di ideare lo slogan e il disegno che contraddistingueranno l’edizione 2018. Termine ultimo per la consegna dei lavori è il 13 ottobre e i vincitori saranno premiati nel corso del Salone dell’Orientamento.

Il regolamento del concorso è consultabile sul sito www.salonedell’orientamento.it e attraverso i canali social.