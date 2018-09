L’Huffington Post incorona la bellezza di Pentedattilo

Condividi

Viaggio nell’Italia abbandonata per l’Huffingont Post che ha deciso di individuare tutti quei borghi che, all’interno della Penisola, erano stati abbandonati per la scomodità della collocazione e oggi vivono di nuova vita per una bellezza destinata a richiamare importanti flussi turistici.

Sono cinque i più belli tra quelli individuati e a guidare la classifica c’è Pentedattilo, frazione del Comune di Melito Porto Salvo e a pochi chilometri da Reggio Calabria.

Se ne sta lì in alto ed è ampiamente visibile mentre si percorre la Statale 106. Cinque guglie che ricordano una mano gigante, da lì il nome Pentedattilo (Cinque dita).

E’ il più bello e suggestivo di tutti, con quella roccia che si staglia alle spalle di un centro abitato che si è svuotato nel ‘900. Molti sono emigrati, molti altri si sono trasferiti a valle. E’ servito arrivare fino agli anni ’80 per capire che uno splendore di quella portata meritasse altra sorte dell’abbandono.

Da allora le stradine si sono popolate di artisti che hanno ridato nuova vita ad un centro che oggi propone dal 2006 il Pentedattilo Film Fest e ospita il Mutrap, un museo dedicato alle tradizioni contadine del luogo.

Da qualche tempo, inoltre, esiste anche la possibilità di alloggiare attraverso il progetto di “Albergo diffuso” presente.