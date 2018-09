Forza Italia Crotone vicino a Siclari nella battaglia della sanità calabrese

Condividi

Si è conclusa la conferenza stampa tenuta dal Sen. di F.I. Marco Siclari ove lo stesso ha relazionato in merito alla situazione catastrofica della sanità calabrese inchiodando alle proprie responsabilità – con dati alla mano- il Commissario Scura e il Presidente della regione Calabria Mario Oliverio; i quali, chiamati dallo stesso Siclari in audizione presso la Commissione Sanità del Senato della Repubblica hanno proferito solo scuse grossolane e inconsistenti.

All’iniziativa erano presenti diversi esponenti di Forza Italia, tra cui, in rappresentanza di Crotone, anche una delegazione di Forza Italia prov. Crotone composta dalla militante Stella Salmeri, dal cordinatore prov. KR dei giovani di Forza Italia Romano Liotti, e dai consiglieri Massimo Tambaro e Luigi Lidonnici, rispettivamente capigruppo di F.I. nei consigli comunali di Cutro e Rocca di Neto; i quali sono stati incaricati di portare al senatore azzurro una brochure del Comitato cittadino Crotone Vuole Volare, per ricordare l’impegno proficuo del parlamentare sulla tematica dell’aeroporto Sant’Anna di Crotone.

Presente all’evento, perché direttamente coinvolti, anche una rappresentanza del Marrelli Hospital che da anni ormai combatte contro Scura per ottenere il c.d. accreditamento della struttura. A questi Siclari ha ribadito la sua vicinanza ed attenzione essendo quella del Marrelli una problematica di particolare interesse degna di alta attenzione e considerazione.

“Non possiamo che essere di supporto all’azione del Senatore Siclari, che ringraziamo vivamente per l’impegno in questa nobilissima battaglia per la sanità calabrese” hanno dichiarato i consiglieri forzisti Tambaro e Lidonnici; i quali continuano rammentando che “a Crotone, nel mondo della sanità, si combatte per far ottenere l’accreditamento ad una struttura d’eccellenza, il Marrelli Hospital”.

“Scura deve capire, che dietro i suoi numeri (per niente rassicuranti per la sanità calabrese), dietro un pareggio di bilancio (da lui comunque non realizzato) vi sono calabresi che soffrono, costretti troppo spesso a emigrare per le cure del caso. Ciò non è più tollerabile. Siamo, pertanto, sicuri che con l’impegno di Siclari, unico parlamentare ad aver sposato questa importante battaglia, molto si potrà fare per invertire in meglio questa situazione, soprattutto con specifico riguardo a Crotone, ove -per appunto- le strutture ci sono e attendono solo l’accreditamento”.