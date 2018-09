“Fondamenta”, il progetto di Fita nazionale inizia in Calabria

Condividi

Scadranno il prossimo 10 settembre, alle ore 13, i termini per candidarsi a partecipare al progetto “Fondamenta”, promosso dalla Federazione Italiana Teatro Amatori (F.I.T.A.), che si rivolge a giovani tra i 18 e i 30 anni, operatori in ambito sociale o interessati alla materia. Quindici di loro verranno selezionati per un workshop in programma dall’11 al 13 ottobre, volto ad approfondire l’uso dei linguaggi artistici ed espressivi tipici del teatro, in particolare del teatro di figura, come strumenti di promozione sociale in contesti di emarginazione, disagio o in presenza di categorie fragili.

Il workshop calabrese che darà il via agli altri, in programma in diciannove regioni e nelle Province autonome di Trento e Bolzano, fino al novembre 2019, avrà una durata complessiva di 18 ore, sarà articolato in tre moduli (informativo/esperienziale, didattica frontale e laboratori) e si svolgerà per i primi due step a Rossano Calabro, in provincia di Cosenza, mentre per il terzo, quello laboratoriale, a San Giorgio Albanese all’interno dello SPRAR, il Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati, messo a disposizione dal Comune. Domenica 14 ottobre, infine, si svolgerà un evento di divulgazione nel territorio di quanto proposto dal progetto “Fondamenta”.

I giovani già attivi nel settore, o appassionati, inclini a questo mondo per formazione scolastica o attitudine personale, potranno dunque presentare la propria candidatura inviando la scheda di adesione (pubblicata con il bando nel sito www.fitateatro.it), il curriculum vitae e la copia di un documento di identità a calabria@fitateatro.it con oggetto “Candidatura Workshop Fondamenta”.

Luisa Vaccaro

FITA Calabria