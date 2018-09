Condividi

Il 16 settembre l’Aisla, l’Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica, celebrerà in 150 piazze di tutta Italia l’XI Giornata nazionale sulla Sla.

Trecento volontari, con l’offerta di 15 mila bottiglie di Barbera d’Asti, raccoglieranno fondi per l’assistenza delle persone colpite dalla malattia.

In Calabria i volontari dell’Aisla saranno presenti in 4 piazze: Catanzaro, Cosenza e Guardavalle superiore nella stessa giornata del 16 settembre ed a “Chorio” di San Lorenzo il 30 settembre.