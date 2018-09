Calabria Orchestra riapre la stagione del Conservatorio di Cosenza

Condividi

Si riapre la stagione concertistica del Conservatorio “Stanislao Giacomantonio” di Cosenza mercoledì 26 Settembre alle ore 20.30 presso l’Auditorium Casa della Musica per un particolare appuntamento con la Calabria Orchestra.

Inaugurata nel recente festival di Radicamenti a Mendicino il collettivo musicale nasce per una felice connubio che mostra la varietà degli stili musicali con un particolare sguardo alla tradizione musicale del territorio, da sempre, momento di indagine fin dagli anni ‘40 del secolo scorso.

La Calabria sta avendo, in questo particolare periodo storico, una particolare vivacità sulla musica popolare e sugli strumenti della tradizione ed in questa direzione viene fuori la Calabria Orchestra, creatura del Conservatorio di Cosenza nell’ambito del Dipartimento di Musica e tradizioni popolari, in collaborazione con CalabriaSona, il Festival Radicamenti e con patrocinio del Comune di Mendicino, pensata e diretta da Checco Pallone e da un ensemble di musicisti che si sono ritrovati in questo progetto di studio e di ricerca.

19 gli elementi del collettivo che indagano, anche su base improvvisativa e di tradizione orale su ciò che può essere il ritorno alle origini, al recupero di un patrimonio sempre meno utilizzato e sempre più contaminato da influenze e stili che risentono di una globalizzazione sempre più imperante.

Ridare voce a chi non ha voce attraverso la musica, attraverso la riscoperta di un repertorio che è essenziale per capire e determinare un territorio