All’Unical seminario di ricerca e disseminazione della Memoria della Shoah

L’Università della Calabria, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria e il Liceo Francesco Petrarca di Trieste, organizza per giovedì 11 ottobre 2018, dalle ore 9.30 alle 13.30 nella Sala Stampa dell’Aula Magna dell’UNICAL, il Seminario di ricerca e disseminazione della Memoria della Shoah.

L’iniziativa, giunta alla sua undicesima edizione, è rivolta prevalentemente, ma non esclusivamente, agli insegnanti delle scuole di

istruzione secondaria di secondo grado ed è stata curata per la parte scientifica dai proff.ri Guerino D’Ignazioe Paolo Coen, in collaborazione con la dott.ssa Angela Riggiodell’U.S.R. Calabria.

La segreteria organizzativa è curata da Alessandra Carelli.

Il programma prevede le relazioni della prof.ssa Clelia Piperno, dell’Università degli Studi di Teramo, che parlerà del Talmud Babilonese e della sua traduzione in lingua italiana, uno dei temi più importanti degli ultimi anni sotto il profilo umanistico non meno che tecnologico, e del prof. Mario Castellana,dell’Università del Salento, su alcuni suoi lavori degli ultimi anni dedicati alla figura di Hélène Metzger, filosofa e storica della scienza ebraica, assassinata ad Auschwitz il 7 marzo 1944.

Con un collegamento telematico, gli Studenti del Liceo Classico “Francesco Petrarca” di Trieste si metteranno in contatto con una rappresentanza di studenti delle scuole della Calabria per condividere opinioni e indicazioni pratiche su come realizzare in modo efficiente e mirato progetti di lotta contro l’antisemitismo e ogni forma di razzismo e discriminazione.