Al Castello Aragonese seminario “Progetti per valorizzazione patrimonio Calabrese”

Condividi

Nell’ambito delle iniziative del progetto “New Theatre training” ideato dall’associazione culturale arte e spettacolo Calabria dietro le quinte con il patrocinio del Comune di Reggio Calabria e sostenuto da “Funder35 – l’impresa culturale che cresce”, si svolgerà venerdì 14 settembre alle ore 18,00 nella sala espositiva del Castello Aragonese un seminario tematico dal titolo “Progetti e iniziative culturali per la valorizzazione del patrimonio Calabrese”.

Un tavolo tematico nel quale si esporranno i principali progetti ed iniziative culturali attuate negli ultimi anni nella città di Reggio Calabria con l’obiettivo di definire nuove prospettive di sviluppo del settore passando dalla valorizzazione del patrimonio culturale della città, all’attivazione di nuove sinergie di rete tra pubblico e privato.

Il tavolo tematico in merito alle politiche culturali attuate dagli enti pubblici prevede gli interventi dell’Assessore alla Valorizzazione dei beni culturali del Comune di Reggio Calabria Irene Calabro, del delegato del sindaco alla cultura del Comune di Reggio Calabria Franco Arcidiaco, dell’architetto Daniela Neri responsabile del settore cultura del Comune di Reggio Calabria, della direttrice del Castello Grazia Scarcella e del consigliere delegato alla cultura della Città Metropolitana Filippo Quartuccio.

Nell’ambito dell’incontro particolare attenzione sarà rivolta al Castello Aragonese, secondo attrattore culturale della città di Reggio Calabria e protagonista di significativi progetti e di una crescente e variegata offerta culturale rivolta a turisti e cittadini. Per l’ambito tecnico relativamente al patrimonio culturale della città interverranno il Professore Franco Arilotta storico e presidente Associazione Amici del Museo, il professore Renato Laganà dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria e la professoressa Roberta Filardi del Liceo artistico “Preti – Frangipane”. L’incontro sarà moderato dall’architetto Giuseppe Mazzacuva presidente dell’associazione Calabria dietro le quinte, il quale esporrà i principali progetti culturali realizzati e in programmazione a cura dell’associazione. Il seminario sarà arricchito dalla performance musicale del cantautore Michelangelo Giordano e del percussionista Dario Zema.