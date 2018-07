Siclari: “Reddito di cittadinanza? il Sud preferisce risposte per creare lavoro”

Condividi

«Se Di Maio vuole dare risposte concrete per dare sollievo a chi vive in condizione di povertà, che non siano palliativi come il Rei, non pensi al reddito di cittadinanza».

Lo ha detto il senatore Marco Siclari con particolare riferimento a tutto il Sud Italia.

«Il reddito di cittadinanza non è una soluzione, il Sud preferisce risposte per creare lavoro e investimenti infrastrutturali che siano in grado di garantire il rilancio del Meridione. Solo così può crescere l’occupazione e diminuire, di conseguenza, il tasso di povertà».