Reggio Calabria – Visita del Ministro dell’interno Matteo Salvini

Condividi

Il Ministro dell’Interno, Matteo Salvini, martedì 10 luglio sarà a Reggio Calabria. Visiterà alle 11.15 un immobile a Palmi, in Via Concordato, confiscato alla mafia e destinato a diventare sede del Commissariato di Polizia di Stato e alle ore 12.30 sarà a San Ferdinando, in contrada Focolì, per un sopralluogo alla nuova e vecchia tendopoli.

Al termine di entrambe le visite il Ministro incontrerà la stampa.

I giornalisti e i foto cineoperatori che intendono partecipare dovranno inviare, entro le ore 13.00 di lunedì 9 luglio, via posta elettronica all’indirizzo segreteriaprefetto.reggiocalabria@interno.it una richiesta di accredito su carta intestata indicando il nominativo, il luogo e la data di nascita.

Eventuali informazioni potranno essere richieste ai numeri telefonici 0965-411454 0965-411455.