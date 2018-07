Reggio Calabria – Al Castello Aragonese la mostra “La famiglia in Italia”

Condividi

di Grazia Candido – Nella splendida cornice del Castello Aragonese è stata inaugurata lo scorso sabato, la mostra “La famiglia in Italia”, progetto fotografico collettivo nazionale il cui obiettivo è di documentare ed interpretare la famiglia italiana contemporanea alla luce delle trasformazioni epocali che hanno riguardato i diversi ruoli dei suoi componenti, le identità sessuali, le esigenze economiche, il ruolo della donna, la presenza di immigrati e italiani di nuova generazione e molti altri aspetti che modificano continuamente un’idea di famiglia che, per molti anni, era apparsa congelata nelle sue statiche certezze.

Scatti che evidenziano il cambiamento e le trasformazioni sociali della famiglia italiana in tutte le sue declinazioni ma anche, scatti che ritraggono l’amore, la gioia, la speranza, il dolore.

L’esposizione, aperta al pubblico sino al prossimo 4 Luglio, è caratterizzata da preziosi lavori di fotografi che, partendo dall’esperienza personale, hanno cercato di raccontare la propria idea di famiglia, senza alcuna preclusione linguistica. Ecco allora che dalle tematiche classiche come la nascita della coppia, le modalità di convivenza, i figli o la loro mancanza, il rapporto tra fratelli, con i genitori e con gli anziani, si passa all’omosessualità e alla riproduzione assistita, alle famiglie allargate e a tutto quanto la sensibilità e la ricerca degli Autori reggini, calabresi e nazionali testimonial del progetto, serva a scoprire i mille universi dei nuclei familiari contemporanei.

Oltre 1100 fotografi da tutta Italia, hanno inviato al Centro Italiano della fotografia d’autore di Bibbiena più di 12.700 immagini e sono stati selezionati 313 autori con un totale di circa 1.300 fotografie in rappresentanza di 17 Regioni italiane.

Anche gli appassionati di audiovisivi, supportati dal Dipartimento Diaf, hanno inviato le loro opere con 20 partecipanti. Un lavoro certosino che ha portato a una raccolta di immagini che ritrae il nucleo familiare sano e robusto, frutto di scelte ponderate e resistente nelle difficoltà. Ma non mancano accenni a un lessico meno familiare e più esistenziale, come quello del singolo per scelta, per necessità, per ritorno o per anzianità.

Quello che spicca in ogni scatto, tra gli sguardi e le espressioni dei soggetti rimarcate dalle sfumature dei colori o dal gioco del bianco e nero, è che tutti i partecipanti al progetto hanno guardato alla famiglia con un’attenzione, con un affetto, con un trasporto che ci fa comprendere come ancora la famiglia sia al centro dei nostri pensieri, sia il luogo ove maggiormente si spendono le nostre energie affettive.

La famiglia è da sempre un posto in cui si dona incondizionatamente e allo stesso tempo, è quel luogo dove ricercare il vero amore e il rispetto.

Le foto illustrano le trasformazioni epocali che hanno riguardato i diversi ruoli all’interno della famiglia ma anche le identità sessuali, le esigenze economiche, il ruolo della donna, la presenza di immigrati e italiani di nuova generazione e molti altri aspetti come “L’attesa” rappresentata dal fotografo Antonio Sollazzo, un inno alla vita, dove gioia e dolore si mescolano insieme per esprimere l’essenza del generare e far crescere un figlio.

L’attesa di un figlio è ricca di momenti di felicità e pianificazione del futuro, ma anche di ansia verso un tempo che è solo divenire e nel quale si forma un “cucciolo” d’uomo pronto a vedere la luce e ad iniziare la sua affascinante avventura umana.