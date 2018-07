Discariche abusive, 240 milioni di danni: Calabria tra i record

Condividi

Una Calabria costellata di discariche abusive presenti su tutto il territorio (ben 43) che rispecchia l’immagine del resto d’Italia, prima di lei solo la Campania

Sono 43 le discariche abusive in Calabria, con 48 ci batte solo la Campania. In Italia sono 188 in totale i siti inquinati censiti. Principalmente al Sud. Vecchie lavatrici, poltrone ormai inutilizzabili, copertoni d’auto e ferraglia di tutti i tipi. Questo in ogni angolo o a margine delle città, deturpa il paesaggio.

L’immagine viene dall’assemblea dell’Anbi, l’Associazione Nazionale Consorzi di gestione. Lì è stato siglato un accordo con l’Arma. Carabinieri forestali e Consorzi insieme dovrebbero smantellare le discariche abusive.

In Italia, afferma l’Anbi, i siti inquinati e abbandonati censiti sono 188. Il maggior numero e’ in Campania (48), seguita da Calabria (43), Abruzzo (28), Lazio (21), Puglia (12), Sicilia (12). Le uniche regioni esenti sono Valle d’Aosta e Trentino Alto Adige.

Unione Europea ci ha già multati per 240 milioni di euro per le discariche abusive

L’Unione Europea ha già multato l’Italia, per oltre 240 milioni di euro, a causa dei danni causati da 80 discariche abusive, di cui 15 già bonificate; a ciò vanno aggiunte ulteriori sanzioni comminate al nostro Paese ogni 6 mesi di ritardo nel risolvere le situazioni. L’obiettivo è quello di evitare ulteriori sanzioni.

Nonostante vi sia un’apposita legge che proibisce l’abbandono indiscriminato di rifiuti nel territorio, la n.192 del decreto legge 152/2006 in materia di tutela ambientale, che sancisce le punizioni per i trasgressori secondo diverse tipologie, in particolar modo chiunque svolga “attività di raccolta, trasporto, recupero , smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti”, la situazione non accenna a migliorare, e la deturpazione del suolo e delle acque non accenna a diminuire.

La differenza tra abbandono di rifiuti e discariche abusive

Vi è una differenza tra l’abbandono di rifiuti, fenomeno molto diffuso nelle città calabresi, e le discariche abusive. L’abbandono di rifiuti è un fatto occasionale, mentre nelle seconde ipotesi si ha di fronte situazioni in cui l’abbandono è reiterato nel tempo.