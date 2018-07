Denunciato imprenditore che rubava energia elettrica per la sua abitazione

Condividi

Nella serata di ieri 30 giugno, in virtù del notevole afflusso di turisti verso Tropea e nella vicina Capo Vaticano, i Carabinieri della locale Compagnia, in collaborazione con il personale della Compagnia di Intervento Operativo (C.I.O.) del XIV Battaglione Carabinieri Calabria di Vibo Valentia, seguendo le direttive del Comandante Provinciale dei Carabinieri di Vibo Valentia in merito all’esecuzione di servizi straordinari di controllo del territorio, hanno dato vita ad un ampio servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione di reati predatori, al controllo di soggetti titolari a vario titolo di concessioni commerciali ed al contrasto dell’uso di sostanze stupefacenti ed alcoliche. Al termine dello stesso i militari denunciavano alla competente A.G. 53enne di Ricadi, imprenditore, per furto di energia elettrica, poiché i militari, nel corso di un controllo effettuato unitamente al personale dell’ENEL presso la propria abitazione, accertavano la manomissione, mediante la realizzazione di un by-pass, al proprio contatore al fine di eludere la contabilizzazione del consumo. Inoltre i militari segnalavano al competente U.T.G. di Vibo Valentia, quale assuntore di sostanze stupefacenti, un. ventenne tropeano in quanto, a seguito di posto di controllo, veniva trovato in possesso di sostanza stupefacente che lo stesso dichiarava essere per fini personali; contestualmente gli veniva ritirata la patente di guida.

Il personale impiegato nell’operazione, che ha visto coinvolto le Stazioni di Tropea e Spilinga con il supporto dei colleghi dell’Aliquota Radiomobile (le “gazzelle” del 112 dell’Arma) oltre che al personale della C.I.O. (in totale 5 pattuglie e 12 militari sul territorio) ha controllato 58 autoveicoli, identificato 91 persone, sottoposto al controllo dell’etilometro 9 persone, effettuato 11 perquisizioni personali e 3 veicolari ed elevato 8 contravvenzioni al Codice della Strada nonché ispezionato 2 esercizi pubblici del centro.