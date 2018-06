“Trame festival 2018” , il 13 giugno la presentazione in Cittadella regionale

Il coraggio di ogni giorno è la forza quotidiana degli invisibili, dei giusti che esercitano la loro onestà senza slogan né eroismi. A queste donne e a questi uomini, a volte ignorati, Trame dedica l’ottava edizione del festival dei libri sulle mafie in programma a Lamezia Terme dal 20 al 24 giugno 2018.

I dettagli del programma saranno presentati nel corso di una conferenza stampa che si terrà mercoledì 13 giugno alle 11:30 nella Sala Oro della Cittadella regionale.

Interverranno: Gaetano Savatteri, Direttore Artistico del Festival, Armando Caputo, Presidente Fondazione Trame, Anna Lapini, Componente di Giunta per la legalità e la sicurezza di Confcommercio Imprese per l’Italia, Fabio Truzzolillo, Progetto #trameascuola e Maria Francesca Corigliano, Assessore alla Cultura della Regione Calabria.