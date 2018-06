Siclari (FI): “Bene Tajani sul progetto di rilancio del Sud proposto all’Europa”

Condividi

«Ottimo il lavoro portato avanti al Parlamento Europeo dal presidente Antonio Tajani che ha proposto la creazione di un Fondo per il Sud per il rilancio del Meridione».

Il senatore Marco Siclari interviene a sostegno di una proposta, quella avanzata dal presidente Antonio Tajani, che crede fortemente nel rilancio del Sud e nel suo potenziale.

«L’iniziativa che sta portando avanti dal presidente Tajani con l’intento di raccogliere tutti i fondi non utilizzati in Europa, è lodevole perché dimostra di avere a cuore le sorti del nostro paese e, in particolare, del Sud che in questo momento ha più bisogno di attenzioni. La volontà di istituire questo fondo da un forte segnale di interessamento che, come è noto, è mancato totalmente negli ultimi anni. Questa è la buona politica che vogliamo sostenere e portare avanti, fatta di azioni concrete a sostegno delle esigenze dei cittadini e dei territorio. Infatti – ha concluso Siclari – questo fondo sarà destinato al rilancio del Sud partendo dalle infrastrutture necessarie per dare un reale segnale di ripresa».