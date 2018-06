Rossano (CS) – Il 14 giugno stop a corrente elettrica. Le vie interessate

Condividi

LUNEDÌ 11 mancherà la corrente nel Centro Storico del territorio di ROSSANO per lavori Enel, dalle ORE 8 alle ORE 16.30.

Le vie interessate sono: via SAN NILO n. 6, 10, da 14 a 18, da 22 a 30, da 34 a 40, da 46 a 52, da 56 a 60, da 64 a 72, da 76 a 78, 9, 15, 25, da 29 a 31, da 37 a 39, 43, 47, da 51 a 53, 57, da 61 a 63, 67, 71, da 77 a 79, 85, da 91 a 95, 107, 113, da 117 a 121, sn; via XXSETTEMBRE da n.30 a 32, 40, 50, da 58 a 60, da 78 a 82, da 86 a 88, 21, da 25 a 27, da 33 a 37, da 42 a 47, 51, da 61 a 65, 69, 77, 81, sn; via SAN BARTOLOMEO n. 50, 80, 84, 94, 125, da 129 a 131, 147, da 153 a 155, 161, 165, 171, da 175 a 177, da 177+ a 183, 187, 191; via UMBERTO I da n. 2 a 4, 10, da 14/12 a 26, da 1 a 3, da 7 a 13, da 17 a 17a da 21 a 23, 27, 33, da 45 a 47, 51, sn; via ADUA da n.8 a 10, 3, 23, da 39 a 41, da 47 a 49, da 61 a 71, sn; corso GARIBALDI n.2, da 12 a 14, da 3 a 7, da 13 a 17, da 25 a 27, via CONCERIE n.6, 12, 13, 19, 25, da 27+ a 27, 31, da 35 a 37, 57; vico RIZZUTI da n. 2 a 4, da 8 a 10, 18, 22, 30, 34, da 3 a 7, 13; via MINNICELLI n. 10, da 16 a 22, 3, 7a, da 13 a 19, 23, sn; via RIZZUTI 20, da 38 a 42, 15, da 25 a 27, da 35 a 37. Via SS177 n.1, da 7 a 9, da 13 a 15a, da 19 a 23, 29, sn; via S.ANTONIO da n. 4 a 10, 16, da 1 a 3, 7 17/23, sn; vico RAPANI n.2, 6, da 10 a 12, da 16 a 18, 5, da 9 a 11; vico TRAMONTI n.14, da 18 a 26, 54, da 3 a 5, 11, 27, sn; vico INTERZATI I da n.38 a 44, 48, da 25 a 29, 35; piazzaGROTTAFERRATA da n. 2 a 4, da 1 a 9, sn; strada OSPEDALE da n.2 a 6, 12, 1, da 5 a 7, sn; vico MARINO da n. 4 a 8, 12, da 18 a 20, 30; vico SAN NILO II n.4, 10, 16, 1, da 5 a 7, 17, vico CAPPUCCINI n.2, n.14, da 39 a 41, 47, da 22 a 24, 7, sn; vico SAN NILO Ida n.1 a 3, da 7 a 13, 19; vico SAN FRANCESCO da n. 6 a 8, 7, 11, 17, discesa SAN NILO da n. 4 a 20, 24, da 3 a 7; via SEMINARIOda n.4 a 6, 14, 1, sn; vico GARIBALDI I da n.19 a 21, via TRAMONTI n.26, 30, 15; viale SANTO STEFANO n.49. –