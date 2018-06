Ponte Allaro, i sindaci dal Prefetto: “Si rispetti cronoprogramma”

Condividi

Si è svolto in Prefettura a Reggio Calabria, l’incontro indetto dal Prefetto Michele di Bari, su richiesta del Sindaco di Caulonia Caterina Belcastro, relativamente alle problematiche del ponte Allaro.

Presenti i vertici della Prefettura, l’Assessore regionale alle Infrastrutture Musmanno, il sindaco Belcastro, e i Presidenti del Comitato e dell’Assemblea dei sindaci della Locride Rosario Rocca e Franco Candia.

I sindaci hanno ribadito le ragioni di preoccupazione relative allo stato di sicurezza circa la carreggiata utilizzata, e protestato sulla tempistica che attiene alla ricostruzione del Ponte Allaro e alla complessiva risoluzione del problema. In particolare, anche l’Assessore regionale, ha incalzato l’Anas sulle necessità di garantire il pieno utilizzo in sicurezza della infrastruttura in uso, prevenendo ogni ipotetico temuto pregiudizio.

L’Anas, dopo aver assicurato un costante monitoraggio e la percorribilità in sicurezza, dal canto suo, ha illustrato lo stato delle procedure, precisando i diversi obiettivi: 1) ricostruzione Ponte monarchico, il cui avvio dei lavori finanziati è previsto per settembre, essendo in fase di aggiudicazione l’appalto; 2) consolidamento Ponte repubblicano (attuale carreggiata transitabile), e ripristino del relativo piano viabile.

I Sindaci e l’Autorità prefettizia, hanno fortemente raccomandato il rispetto rigido dei tempi d’intervento, che dovranno essere ufficializzati in un successivo incontro che si svolgerà entro la prossima settimana.

I Sindaci, infine, hanno ufficializzato una richiesta di conduzione intensiva delle fasi di cantiere, con attività a turni di lavoro plurimi, anche in notturna e nei giorni festivi.