Messina – Processioni del “Corpus Domini” e del “Vascelluzzo”: provvedimenti viabili

Il dipartimento Mobilità Urbana e Viabilità ha disposto per domenica 3 giugno provvedimenti viabili al fine di consentire lo svolgimento delle Processioni del “Corpus Domini” e del “Vascelluzzo”. Il percorso interessato dal corteo del Vascelluzzo, con partenza alle ore 10.30, dalla Chiesa di Porto Salvo dei Marinai, si snoderà attraverso le vie Calapso, La Legname, Quod Quaeris, piazza San Vincenzo, Mons. D’Arrigo, Calapso, largo La Corte Cailler, Garibaldi e I Settembre, con arrivo in Cattedrale alle 12. La processione del “Corpus Domini”, con partenza alle ore 19 da piazza Duomo, interesserà corso Cavour, le vie Tommaso Cannizzaro, Garibaldi carreggiata lato monte, I Settembre e piazza Duomo. Per il tempo strettamente necessario al passaggio delle Processioni, sarà istituito il divieto di transito veicolare nelle strade interessate. Vigerà inoltre il divieto di sosta, dalle 8 alle 24, in via Chiesa dei Marinai, per un tratto di 20 metri; nell’area di parcheggio riservata alla fermata degli autobus tra piazza Duomo e corso Cavour, e in via I Settembre, lato sud, tra le vie C. Battisti e Garibaldi. In piazza Duomo, lato Corso Cavour ed in via I Settembre, in corrispondenza dell’intersezione con via C. Battisti, saranno aperti i varchi con rimozione dei dissuasori in ghisa. Dalle 16 sino a circolazione normalizzata, su indicazioni del Comando della Polizia municipale, sarà istituito il doppio senso di circolazione nella carreggiata lato est (valle) di via Garibaldi, nel tratto tra via I Settembre e largo S. Giacomo. Al termine della processione del Corpus Domini, il Vascelluzzo farà ritorno alla Chiesa di Porto Salvo dei Marinai, impegnando il percorso piazza Duomo, corso Cavour, piazza Unità d’Italia, le vie Garibaldi e S. Maria dell’Arco, con rientro in Chiesa alle 21 circa.