Imprenditrice sorianese Raffaele premiata all’evento “La Calabria che lavora”

Nella suggestiva cornice del Caposperone Resort, alla Tonnara di Palmi, si è svolta giovedì scorso, 21 giugno, la XVII edizione del Premio “La Calabria che lavora”.

L’evento si propone di consegnare un riconoscimento ambito, riservato alle donne e agli uomini che lavorano quotidianamente per dar lustro alla Calabria in Italia e nel Mondo. Tra le persone premiate, anche Maria Teresa Raffaele della Rmt Arredo, un’azienda di import-export con sede operativa in via della Libertà, a Soriano Calabro, dinamica e attenta alle esigenze dei propri clienti, che fa della passione e della tradizione il proprio punto di forza.

La giovane imprenditrice sorianese è stata insignita inizialmente dal celebre maestro orafo Michele Affidato con il premio speciale “Imprenditrice giovane 2018”, dopodiché ha ricevuto il premio “Giovane imprenditrice calabrese dell’anno” da Floriana Secondi, vincitrice del Grande Fratello 3.

Madrina della serata è stata la showgirl Valeria Marini. Oltre a lei erano presenti anche Filippo Contri e Lucia Orlando, concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello. Ad organizzare l’evento – presentato dal promoter vibonese Franco Buccinà – sono stati Anna Patania e Giulio Buccinà.