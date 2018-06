Il Color Fest cambia location: dal 4 al 5 agosto a Platania

Condividi

Cambia location il Color Fest, in programma il prossimo 4-5 agosto alla sua sesta edizione. Il festival, promosso dall’Associazione Che Cosa Sono Le Nuvole, si sposterà dai ruderi dell’Abbazia Benedettina di Lamezia Terme a La Giurranda nel cuore del Parco naturale di Platania. L’appuntamento diventato negli anni un punto di riferimento nazionale per la musica italiana, prende quota, metaforicamente e fisicamente ed approda in una nuova location immersa nel verde, equidistante dal mare calabrese e dal Reventino. In una manciata di edizioni, la crescita esponenziale del Color, in qualità della proposta e affluenza di pubblico, ha reso necessario la ricerca di una nuova “casa”, che possa accogliere al meglio dal punto di vista logistico, le tantissime richieste di partecipazione pervenute.

Resta invariata la line-up e i tanti servizi che il festival mette a disposizione ogni anno al suo pubblico: le navette da e per il vicino Areoporto e la stazione di Lamezia Terme (Cz) e il camping, che sarà potenziato e per la prima volta adiacente all’area concerti. Un cartellone ricco quello dell’edizione 2018 che ospita nomi di primo piano della scena indipendente italiana (The Zen Circus, Cosmo, Bud Spencer Blues Explosion, Iosonouncane e Paolo Angeli, Sick Tamburo, Clap Clap), giovanissime leve che stanno conquistando consenso nel largo pubblico con la loro proposta (Frah Quintale, Coma Cose, Galeffi, Federico Cimini, Willie Peyote, Francesco De Leo), nuove scommesse musicali come Enne, La Stazione, Nimby, Nel Giardino e nomi tutelari della musica italiana di tutti i tempi (Donatella Rettore). Reading (Quello Sporco Duo) e dj set (Fabio Nirta e Dj Ango Unchained), completano una due giorni da “figli delle stelle”, claim scelto per l’edizione 2018, in una Calabria da sogno, a due passi dal mare, in un contesto naturale tutto da scoprire, partecipando ai migliori live della musica italiana in circolazione.