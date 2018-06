Cirò (KR) – Carenza idrica, vietato consumare acqua potabile per usi non domestici

Condividi

Carenza idrica, per evitare disagi è vietato consumare l’acqua potabile distribuita dall’acquedotto comunale per usi non domestici, fino a SABATO 22 SETTEMBRE .

È quanto contenuto nell’ordinanza sindacale firmata dal Primo Cittadino Francesco PALETTA sottolineando che la carenza idrica è fisiologica nella stagione estiva.