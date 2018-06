Cinquefrondi (RC) – Presentata quarta edizione del “Juke Joint Festival”

Condividi

Dopo il grande successo della scorso anno, con i live memorabili di Blair Crimmins & The Hookers e, soprattutto, Lachy Doley Group, il Juke Joint Festival torna a Cinquefrondi con una nuova tre giorni roots ricca di artisti italiani e internazionali.

La quarta edizione, organizzata come sempre da “Il Frantoio delle Idee” in collaborazione con Cheap Thrills Booking Agency, l’Associazione Mammalucco e AsproBiker Sound, è stata presentata nel corso di una conferenza stampa in cui il direttore artistico del Frantoio, Alberto Conia, il promoter Cheap Thrills Vincenzo Tropepe e Giulio Bellini di AsproBiker hanno illustrato un programma particolarmente variegato che, oltre alla consueta sequela di live di assoluta qualità, garantirà anche un’area per i mercatini e gli espositori, una cucina sociale e un’area giardino con dj set e non solo.

Il Festival aprirà i battenti il 26 luglio con il contest per band emergenti “Bande Rumorose”, che vedrà la partecipazione di realtà provenienti da svariate regioni italiane, prima di entrare definitivamente nel vivo il giorno seguente con l’attesissimo live, in esclusiva regionale, degli statunitensi Orphan Brigade, ambizioso e apprezzatissimo progetto folk intriso di pura americana portato avanti da tre eccellenti songwriter come Ben Glover, Joshua Britt e Neilson Hubbard. In apertura i Dogs Over The Hill.

La serata conclusiva, invece, il 28 luglio ospiterà sul palco del Frantoio i Mandolin’ Brothers, storico monicker italiano ancorato, anche in questo caso, alla tradizione roots americana, dal contry al blues, passando per il rock’n’roll. Opening act dell’ultima giornata il duo blues made in Italy dei Poor Boys.

Programma

26 luglio

BANDE RUMOROSE

Concorso per band emergenti

26 luglio Ore 22:00

Dogs Over The Hill (Italia)

THE ORPHAN BRIGADE (Usa)

29 luglio Ore 22:00

Poor Boys (Italia)

MANDOLIN’ BROTHERS (Italia)