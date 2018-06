Anni Calabria: “Lavoriamo tutti insieme per combattere l’odio e il razzismo”

Condividi

Vogliamo esprimere il dolore per la morte del giovane Sacko Soumayla, migrante lavoratore in Calabria nel territorio più difficile dell’intera regione. Non manca in quelle zone la solidarietà, ma non mancano nemmeno criminali, forme varie di razzismo e xenofobia. Troveremo certo il modo per rendere visibile la nostra vicinanza alla famiglia del ragazzo ucciso, ai feriti, ai suoi compagni. Vedremo presto cosa ci dirà il lavoro della magistratura e delle forze dell’ordine. E’ quanto si legge in una nota diffusa da Mario Vallone Coordinatore regionale ANPI Calabria e componente del Comitato nazionale ANPI

Adesso dobbiamo lavorare per combattere il clima di odio montante nella società ancor più accentuato nelle ultime settimane. E non commentiamo certe indegne dichiarazioni di chi accosta la pacchia alla vita grama dei migranti. Costoro dimenticano, non solo i ruoli istituzionali ricoperti, ma anche la pietas dovuta in certi frangenti della vita.

Non possiamo consentire, poi, che si trovi normale sparare alla testa di un ragazzo di 29 anni scappato dal suo paese per disperazione e trovare la morte in Calabria. In questa terra abbiamo già sperimentato la violenza contro i migranti: vanno bene per essere schiavizzati non per ascoltare le loro richieste e riconoscere i loro diritti. Mai come oggi è il caso di dire la Resistenza continua.

Mario Vallone

Coordinatore regionale ANPI Calabria e componente del Comitato nazionale ANPI