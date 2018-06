A Venezia una mostra itinerante curata dalla calabrese Francesca Callipari

Condividi

Dopo il successo delle tappe di Milano e Roma sarà presentata a Venezia I Love Italy, la mostra itinerante, ideata e curata dalla bovalinese Francesca Callipari, che da circa un anno si muove lungo tutto

lo “stivale” promuovendo artisti emergenti e valorizzando il made in Italy.

L’inaugurazione dell’evento si terrà sabato 21 luglio, nel cuore del centro storico e a pochi passi da piazza San Marco, all’interno di una splendida cornice storica quale quella del Centro d’arte San Vidal nel campo San Zaccaria

I love Italy”: quante volte abbiamo sentito questa frase? I paesaggi, il buon cibo, il calore della gente, la bellezza dei monumenti e dell’arte, che da secoli caratterizzano questa nazione, sono solo alcune delle cose che rendono l’Italia una delle mete più amate dai turisti di tutto il mondo! In un epoca in cui il Bel paese è provato da un contesto economico non favorevole, ferito e messo in ginocchio dalla frequenza di calamità naturali che agli occhi del mondo continuano a trasmettere l’immagine di una nazione corrotta, fragile, decaduta, questo evento vuol riaccendere i riflettori sulla cultura italiana e soprattutto sul made in Italy che ancora oggi in tutto il mondo è sinonimo di qualità ed originalità.

I love Italy nasce come reazione spontanea all’immobilismo e all’insoddisfazione che caratterizzano ormai il nostro Paese e che ci conducono sempre più a guardare oltre i confini come se l’Italia e di conseguenza l’arte italiana non avessero più nulla da dire…Eppure uno spiraglio di luce c’è ancora…. Numerosi sono gli artisti e i creativi di ogni genere presenti sul nostro territorio che attraverso le loro opere contribuiscono a mantenere viva la ricerca artistica. Obiettivo di questo evento non sarà soltanto quello di dare a questi artisti una possibilità per farsi conoscere ma soprattutto quello di portare ad una più profonda riflessione sul potere dell’arte quale mezzo attraverso cui attuare una rinascita culturale, economica e sociale

Come già avvenuto nelle precedenti tappe, spaziando dalle arti visive, alla poesia, all’oreficeria, fino ad arrivare all’artigianato la collettiva I love Italy approderà a Venezia presentando circa una trentina di artisti di vario genere, offrendo un’esposizione estremamente variegata, ove scenari surreali ed onirici si accosteranno ad opere dai tratti più realistici, fino ad arrivare a composizioni simboliste e concettuali.

Da segnalare la presenza di due creativi molto interessanti: la giovanissima Lorena Galazzo che proporrà una linea di borse dipinte a mano ed ispirate alla sua Sicilia e l’artista-orafo toscano Tommaso Lucarelli, già contraddistintosi in esposizioni internazionali in città come New York, Hong Kong e Dubai con i suoi gioielli profondamente influenzati dalla cultura e dall’arte italiana, che in tale collettiva esporrà due gioielli creati appositamente per l’occasione. Inoltre presenti anche due talenti calabresi ovvero la giovane artista Emanuela Verbeni in arte Menna di Siderno e Francesca Nicolò di Reggio Calabria.

La mostra non rimarrà però ancorata al solo ambito italiano, evidenziando il suo profilo sempre più internazionale grazie alla presenza di tre artiste straniere, Nino Anin, Doina Popescu e Daniella Seccatore, provenienti rispettivamente da Germania, Belgio e Cile, che avranno così l’occasione di promuovere le loro opere in Italia e al tempo stesso di attivare collaborazioni e contatti con gli artisti italiani presenti.

In mostra saranno visibili quindi le opere di: Libero Alasci, Nino Anin, Red Aspis, Giusi Bergandi, Maria Rita Bordonaro, Lauretta Bortolan, Giulia De Cesaris, Majla Chindamo, Manuela Chittolina, Carla Demichelis, Rosa Elettore, Lorena Galazzo, Gabriele Giacchino, Loredana Giannuzzi, Michela Goretti, Paolo Graziani, Maria Rosaria Iacobucci, Tommaso Lucarelli, Barbara Merola, Menna, Giampiero Murgia, Donatella Murru, Antonella Napoli,Pierino Nervo, Francesca Nicolò, Francesca Patanè, Irene Perbellini, Francesca Sorrentino, Martina Sacheli, Daniella Seccatore, Anna Sisti, Adina Ungureanu, Doina Popescu, Maria Rosaria Iacobucci.



Francesca Callipari: Nata a Locri nel 1987, è laureata in storia dell’arte moderna e lavora come curatore mostre indipendente in Italia e all’estero, occupandosi in particolar modo di artisti emergenti. Convinta che l’arte abbia un forte influsso sull’anima, ama progettare esposizioni a tema il cui scopo non sia esclusivamente quello di presentare nuovi artisti che si affacciano al mondo dell’arte ma anche e soprattutto lanciare un messaggio alla collettività!“

Dal 21 LUGLIO al 2 AGOSTO 2018

VERNISSAGE: SABATO 21 LUGLIO DALLE ORE 18.00

LUOGO: CENTRO D’ARTE SAN VIDAL, VENEZIA, CAMPO SAN ZACCARIA

CURATORE: Francesca Callipari

COSTO DEL BIGLIETTO: ingresso gratuito

TELEFONO PER INFORMAZIONI: 041 523 4602

ORARI APERTURA: dal lunedì al sabato mattina 10.30 – 12.30/ pomeriggio 16.00 – 19.00

E-MAIL INFO: sanvidal.ucai@gmail.com