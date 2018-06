39esima manifestazione della Virtus Reggio all’insegna del grande spettacolo

Condividi

Un’esplosione di acrobazie, musiche suggestive e colori, questo il mix di ingredienti della 39°edizione della manifestazione di Ginnastica ritmica della Virtus Reggio,che ha festeggiato un intenso anno di lavoro, costellato di successi e soddisfazioni. Una serata all’insegna del grande spettacolo,dell’allegria e della grande festa da parte di allieve,genitori e insegnanti, tutti uniti dall’amore per la ginnastica. Passione, professionalità ed impegno costante, è questo il segreto del team tutto familiare che vede come pilastri il Presidente Rocco Loprevite, tecnico specialista Nazionale di ginnastica artistica e “Stella d’Argento al Merito Sportivo”, la direttrice tecnica Rina Albanese, giudice Nazionale e “Palma al Merito Tecnico”, e Carmen Loprevite “Palma al Merito Tecnico” e campionessa con tanti anni di carriera alle spalle. La Virtus Reggio, società leader, il prossimo anno festeggerà i suoi 40 anni di successi, con risultati di valore difficilmente raggiungibili, tra i quali: 20 titoli italiani, “Stella al merito sportivo” conferita dal CONI Nazionale, unica società Reggina finalista per l’accesso alla serie A di ginnastica ritmica riservato soltanto ad 8 squadre in Italia, diploma di “Scuola di Ginnastica” conferito dalla F.G.I. Innumerevoli inoltre le rappresentazioni teatrali a cui è chiamata a prender parte. Sulle note della celebre canzone di Whitney Houston, scritta per i Giochi Olimpici di Seul del 1988, “One moment in time”, hanno fatto il loro ingresso le ginnaste, realizzando una straordinaria coreografia: una stella con scritto 39, gli anni di attività e tante stelle intorno a significare i tanti traguardi e successi ed un cuore con dentro la parola “insieme” poiché tutto questo è stato possibile grazie al gioco di squadra ed al forte amore che allieve ed istruttori nutrono nei confronti di questo sport. Dopo la presentazione di tutte le ragazze facenti parte della società, è stata la volta delle prime esibizioni. Gli esercizi, ideati secondo esigenze tecniche, sono stati eseguiti con grazia, eleganza, versatilità e coordinazione, utilizzando cerchio, nastro, fune, clavette e palla mettendo in risalto l’espressività ed il carattere delle atlete. Le più piccole hanno incantato il pubblico con la loro dolcezza , accompagnate da musiche coinvolgenti. Spettacolari le coreografie realizzate da Carmen Loprevite, come sempre, fucina inesauribile di idee uniche ed originali. Piccoli attrezzi della ritmica trasformati in vari simboli con i quali interagire in maniera soave. Il pathos ha toccato l’apice, tra gli applausi a scena aperta del pubblico presente, all’arrivo di nastri colorati, teli, grandi cerchi, funi di dimensioni diverse… Sbalorditiva la coreografia che ha visto la presenza di cinque grandi tappeti della ginnastica, utilizzati nelle forme più svariate: un tripudio di precisione, dinamismo e acrobazie che hanno esaltato l’originalità della composizione del pezzo .Al “Nessun Dorma” è stato affidato un gran finale da brividi: la bandiera italiana sventolata dalle atlete come preludio per le nove ginnaste che, a metà luglio, parteciperanno all’evento internazionale ”Euro Gym” che si terrà in Belgio a metà Luglio insieme ad altre sei squadre italiane,la prima volta che una società calabrese partecipa a tale evento di portata Europea. Al termine della manifestazione, strutturata in due momenti per il numero considerevole delle atlete, sono state premiate le ginnaste che hanno preso parte alle Finali Nazionali di ginnastica ritmica lo scorso Giugno a Rimini e le ginnaste che,nelle stesse Finali di Rimini, si sono aggiudicate il I° posto assoluto della fascia Oro nella categoria giovani (6-8 anni).Presenti all’evento il Delegato allo sport del comune di Reggio Cal.dott.Giovanni Latella,il prof.Mimmo Albino in rappresentanza del coni Calabria e la Dirigente dell’I.C.”Carducci V.Da Feltre”. Un altro anno per la Virtus Reggio, senza dubbio da incorniciare.