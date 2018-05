Start Cup Calabria 2018: tour alla ricerca delle migliori idee d’impresa innovative

Condividi

Parte lunedì 4 giugno lo scouting della X edizione della Start Cup Calabria, la competizione di idee d’impresa innovative, promossa dalla Regione Calabria, attraverso Fincalabra e CalabriaInnova, da Università della Calabria, Università Magna Græcia e Università Mediterranea. Un tour alla ricerca delle migliori idee d’impresa innovative, che vede la prima tappa in piazza Vermicelli al Liaison Office dell’Università della Calabria (4 e 5 giugno). Il 6 gugno invece, il Village si sposterà a Reggio Calabria, presso l’Università Mediterranea; infine, il 7 giugno, ultimo step alla Magna Graecia di Catanzaro, presso l’entrata del Rettorato (Corpo G/Livello -1).

Le idee raccolte verranno selezionate da una commissione di valutazione composta dagli esperti dei 4 partner organizzatori dell’iniziativa. Le 30 idee ritenute più promettenti passeranno all’Academy, la settimana di formazione e consulenza, in programma dal 18 al 22 giugno presso l’Università della Calabria, che aiutarà a focalizzare l’idea e a preparare un pitch efficace. Questa fase vedrà il supporto di I3P, l’incubatore di Imprese Innovative del Politecnico di Torino, uno dei maggiori incubatori universitari a livello europeo, insieme a PricewaterhouseCoopers Advisory SpA, network di professionisti, impegnati a garantire qualità nei servizi di revisione, di consulenza strategica, legale e fiscale alle imprese.

Inoltre, il 28 giugno avrà luogo una Pitch Competition presso l’Università della Calabria per selezionare le 10 idee d’impresa ritenute più sostenibili sul mercato che parteciperanno agli Awards, l’evento finale del 13 luglio, che quest’anno si svolgerà a Reggio Calabria. Durante l’evento le idee finaliste presenteranno i propri progetti d’impresa a una giuria di investitori, imprenditori ed esperti. Le 3 più votate accederanno di diritto al PNI, il Premio Nazionale per l’Innovazione, concorso che riunisce tutte le business plan competition accademiche italiane, in programma a Verona il 29 e 30 novembre 2018.

Iscriversi alla Start Cup Calabria è semplice: basta candidare la propria idea attraverso il form online sul sito della manifestazione www.startcupcalabria.it.