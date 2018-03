Vaccini, in Calabria nessuna criticità, c’è intesa Regione-Asp

Condividi

Dai Dipartimenti di prevenzione delle cinque Aziende sanitarie provinciali calabresi non si evidenziano, al momento, particolari criticità in vista della scadenza di domani relativa all’obbligo delle vaccinazioni per gli alunni delle materne e delle elementari. In Calabria, infatti, in base all’intesa siglata tra Regione e Ufficio scolastico, le parti hanno stabilito nello scorso mese di settembre con un protocollo d’intesa che gli istituti scolastici pubblici e privati acquisiranno le certificazioni attraverso le Aziende sanitarie provinciali. Saranno le Asp, infatti, dopo un percorso di verifica della situazione vaccinale, a comunicare alle strutture scolastiche i nominativi dei bambini non in regola per le determinazioni del caso. In ogni caso può essere ritenuta utilizzabile l’opzione dell’autocertificazione e dell’esibizione in copia dei libretti vaccinali. Nei mesi scorsi, comunque, fanno sapere dai Centri vaccinali, le strutture che si occupano direttamente dell’erogazione del servizio, le vaccinazioni sono andate avanti a ritmi piuttosto sostenuti.