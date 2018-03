Strutture psichiatriche, allarme in Calabria: “Pazienti abbandonati”

Condividi

“Nella struttura dove si trova mio fratello vedo il personale addetto ad assistere questi pazienti sempre seduto in una stanza mentre i malati sono al pascolo da soli. Mio fratello si è rotto un braccio per due volte, non sono mai riuscito a capire in che modo”. E’ la testimonianze del parenti di un pazienti psichiatrico ospitato in una struttura sanitaria raccolte dal Gr1 e andate in onda nella terza puntata, dedicata alla Calabria, di un reportage radiofonico andato in onda oggi. Nel servizio, riporta un comunicato della Rai, si precisa chele associazioni dei parenti “si stanno muovendo con diverse denunce. I pazienti spesso si trovano in strutture al limite dell’agibilità. ‘Mio figlio – dice un altro familiare – è stato 23 mesi in ospedale, mangiava gli scarafaggi che escono abizzeffe, dalle porte, dai bagni. In Ospedale al reparto psichiatrico, dell’ospedale Riuniti di Reggio Calabria. Mio figlio è un malato mentale gravissimo. In un’altra struttura hanno abusato con i farmaci ed è subentrata una cardiopatia dilatativa, due anni fa ho portato mio figlio in ospedale con il22% di funzionalità cardiaca, quasi in fin di vita”. “Molti gli atti di ritorsione – è detto ancora nel comunicat odella Rai – contro quei parenti che denunciano abusi alle autorità competenti”.(ANSA)