Rinviato al 19 aprile il concerto di Mannarino al Teatro Politeama di Catanzaro

Il concerto di Alessandro Mannarino al Teatro Politeama di Catanzaro inizialmente previsto per il 15 aprile, è stato rinviato al 19 dello stesso mese. Ad annunciarlo è la Esse Emme Musica di Maurizio Senese che organizza il concerto, in esclusiva regionale. Lo slittamento, spiega la Esse Emme Musica, è dovuto a motivi tecnici; rimane invariata la location. L’organizzazione inoltre fa sapere che i biglietti acquistati per il 15 aprile sono validi per il concerto del 19 aprile; ad ogni modo chi volesse fare richiesta di rimborso può farla a partire da lunedì 26 marzo ed entro venerdì 6 aprile. Per ogni informazione in merito, contattare gli uffici della Ticket Service Calabria ( Tel. 0961.060491, info@ticketservicecalabria.it , www.ticketservicecalabria.it ).