Reggio Calabria – Master in “Information Communication Technology (ICT)”

L’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, con il contributo amministrativo-gestionale del MEDAlics – Centro di Ricerca per le Relazioni Mediterranee e con il patrocinio della Città Metropolitana di Reggio Calabria, ha attivato per l’anno accademico 2017-2018 il Master Universitario di I e II livello in “Information Communication Technology (ICT)”.

Il programma didattico del Master rientra tra i settori afferenti la Strategia Regionale Intelligente adottata dalla Regione Calabria, pertanto è possibile presentare la domanda di voucher regionale per il finanziamento totale delle tasse di iscrizione al sopracitato Master.

La domanda Voucher potrà essere presentata entro le ore 12:00 del 4 aprile 2018.

Gli studenti frequenteranno una parte CORE del Master che servirà a formare figure di alto profilo nell’ambito ICT e Terziario Innovativo e saranno poi chiamati a frequentare i corsi avanzati di elevato grado di specializzazione denominati percorsi FOCUS.

Particolare rilevanza riveste il FOCUS denominato MAGOMETRO (ICT per Governo delle Aree Metropolitane). In questo percorso verranno fornite allo studente competenze a 360° sulle nuove tecnologie digitali finalizzate all’e-governance e quindi a processi di partecipazione attiva dei cittadini alla gestione della res pubblica. La cittadinanza digitale è il fulcro del dibattito sulle nuove forme della politica nell’epoca della trasformazione digitale della società: il Master MAGOMETRO punta a fornire gli strumenti per creare una classe dirigente capace di rendere operative e concrete le potenzialità delle nuove tecnologie nella vita quotidiana di ogni utente.

I percorsi FOCUS afferenti al Master in “ICT” sono i seguenti:

1. Tecnologie dell’Informazione e Comunicazione per la Scienza dei Dati (DATASCIENCE);

2. Tecnologie dell’Informazione e Comunicazione per il Turismo Sostenibile (MATURSOST);

3. Tecnologie dell’Informazione e Comunicazione per il Restauro e la Conservazione (MARECON);

4. Tecnologie dell’Informazione e Comunicazione per la Governance delle Aree Metropolitane (MAGOMETRO);

5. Tecnologie dell’Informazione e Comunicazione per il Management dell’Integrazione e dell’Inclusione Sociale (MAINTEG).

E’ possibile presentare la propria candidatura al Master attraverso il sito http://formazione.medalics.org/master/ . L’attività didattica inizierà a maggio 2018 e le lezioni si svolgeranno il venerdì pomeriggio e il sabato mattina presso l’Università per Stranieri “Dante Alighieri” sita in Reggio Calabria (RC).

Requisiti per accedere ai voucher (da possedere alla data di presentazione della domanda):

– condizione economica: ISEE 2018 del nucleo familiare per le prestazioni di diritto allo studio universitario non superiore a € 30.000,00;

– risultino in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: Laurea, Laurea Specialistica/Magistrale, Laurea Specialistica/Magistrale a Ciclo Unico o Laurea Vecchio Ordinamento, titolo equipollente rilasciato da Università straniere;

– siano residenti in Calabria da almeno sei mesi. Tale requisito deve essere mantenuto per tutta la durata dello stesso sino allo svolgimento dell’esame finale e conseguimento del titolo;

– risultino iscritti o ammessi al Master per il quale si richiede il finanziamento;

– non abbiano beneficiato di voucher per percorsi di alta formazione erogati direttamente dalla Regione Calabria a valere sul PO FSE Calabria 2000/2006, PO FSE Calabria 2007/2013 e POR Calabria FESR – FSE 2014/2020. Tale condizione opera anche qualora il contributo concesso sia stato successivamente recuperato per rinuncia o decadenza.

Per ulteriori informazioni:

– consultare il sito http://formazione.medalics.org

– scrivere a info@medalics.org

– chiamare infoline MEDAlics tel. 331 26 11 162