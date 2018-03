Reggio Calabria – Festa del papà in Hospice

Condividi

Anche all’Hospice “Via delle Stelle” di Reggio Calabria si festeggia la Festa del Papà … tra melodie musicali dei giovani musicisti del Liceo Scientifico “A. Volta” e le testimonianze sulla figura del Padre di una rappresentanza dei Giocatori della Reggina Calcio e della Basket Viola.

L’iniziativa che si realizzerà LUNEDI’ 19 MARZO in Hospice dalle ore 10:00, rientra nell’ambito delle proposte di “SpazioCultura…la Cultura che cura”, coordinato dalla Psicologa Francesca Arvino, che la Fondazione VdS ormai da tre anni pone in essere per garantire la dignità e la migliore qualità di vita alle Persone fragili ed ai loro familiari in una fase particolarmente delicata e complessa del loro percorso di vita, anche grazie il costante supporto di Cristina Caridi.

Il Presidente della Fondazione dr V. Trapani Lombardo, la Direzione Sanitaria e tutta l’Equipe assistenziale avrà il piacere di accogliere i Dirigenti delle due Società Sportive reggine e gli studenti del Liceo Sportivo “A. Volta” che avranno modo così di conoscere più da vicino la struttura Hospice, viverla come luogo di vita e non soltanto luogo di sofferenza, avvicinandosi sempre più alla cultura delle Cure Palliative. Seguirà un momento di convivialità a cura dei Volontari impegnati in Hospice.