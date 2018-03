Reggio Calabria – Al via il progetto culturale “N.T.T. – New Theatre training”

Condividi

di Grazia Candido – Un nuovo progetto che nasce da un percorso condiviso fatto da una giovane associazione che mette in campo “una serie di incontri formativi per tutti quelli che hanno sete di cultura”.

Sono state presentate questa mattina alla Pinacoteca civica, le iniziative che da oggi e per due anni, impegneranno sul territorio locale e non solo, l’associazione culturale arte e spettacolo “Calabria dietro le quinte” protagonista del nuovo progetto artistico e di formazione professionale nel campo dello spettacolo e della cultura.

“N.T.T. – New Theatre training”, progetto premiato lo scorso gennaio nella sala Spadolini del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo a Roma nell’ambito del bando “Funder35 – l’impresa culturale che cresce” promosso da 18 Fondazioni (17 Fondazioni di origine bancaria e la Fondazione CON IL SUD) associate ad Acri, ha

l’obiettivo – spiega il presidente di “Calabria dietro le quinte” Giuseppe Mazzacuva – di rafforzare sul piano organizzativo e gestionale le organizzazioni culturali non profit composte prevalentemente da giovani sotto i 35 anni di età, premiando l’innovatività e favorendo la sostenibilità. Calabria dietro le quinte è rientrata tra le 62 imprese culturali italiane selezionate con il bando grazie al progetto “New Theatre Training” che, nei prossimi due anni, consentirà ai giovani artisti, appassionati di teatro e non solo, di fruire di percorsi di formazione mirati al rafforzamento e alla creazione di nuove figure professionali nel campo dello spettacolo e nella gestione dell’impresa culturale”.

“N.T.T.” prevede l’attivazione di corsi di teatro comico e cabaret, regia teatrale e cinematografica, marketing e gestione d’impresa culturale, un corso per organizzatore di eventi, attività di animazione territoriale per il coinvolgimento dei giovani, spettacoli ed eventi artistici che si proiettano a qualificare e potenziare il Festival nazionale del cabaret “Facce da bronzi” evento esclusivo dell’associazione che, da cinque anni, rappresenta un importante contenitore di talento, arte e cultura nel panorama italiano.

“E’ sicuramente un percorso artistico e di formazione molto importante – ci tiene a precisarlo il consigliere comunale Filippo Quartuccio che tesse le lodi all’associazione reggina alla quale va il merito di coinvolgere con le sue iniziative tutto il territorio – “Calabria dietro le quinte” è diventata ormai il partner ufficiale del Comune e, oltre a farci divertire con il suo rinomato festival, organizza eventi di alta formazione”.

Sulla stessa lunghezza d’onda è il presidente del Consiglio comunale Demetrio Delfino che si sofferma sulla “full immersion che i nostri talenti e chi ama l’arte, potrà approfondire incrementando il proprio bagaglio culturale e conoscere meglio se stesso”.

Il progetto “N.T.T” infatti, è rivolto principalmente ai giovani per creare nuove opportunità culturali nell’area urbana di Reggio Calabria e sviluppare una rete innovativa di rapporti con altre realtà culturali italiane.

Ma gli spazi per fare cultura non bastano mai ed è il delegato alla Cultura del Comune Franco Arcidiaco a spronare “le associazioni del territorio a fare squadra, a riprendersi il teatro Siracusa, lavorando in sinergia e non contro il Comune perché è vero che è un bene privato ma resta sempre un luogo di cultura dove poter fare importanti eventi”.

Le iniziative di N.T.T avranno inizio oggi pomeriggio con il primo modulo del corso di teatro comico e cabaret dal titolo “Lettura, scrittura e analisi del testo comico” a cura dell’autore di “Zelig” e docente dell’Accademia del comico di Milano Alessio Tagliento. Due giorni di attività teoriche e laboratoriali per affrontare i principali temi della scrittura comica attraverso la sperimentazione di sketch inediti e di repertorio da interpretare nello spettacolo “Facce da bronzi Lab” di domenica 25 marzo alle ore 19, evento realizzato in partenariato con il dopolavoro Ferroviario di Reggio Calabria e inserito nell’ambito della rassegna di teatro e cabaret del cine teatro Metropolitano con la direzione artistica di Benvenuto Marra.