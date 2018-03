Falcomatà a Roma per difendere la sede dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Condividi

Giornate romane “calde” per il sindaco Falcomatà che a margine della riunione della Direzione del Pd, dove sono state rassegnate le dimissioni dell’ormai ex segretario dei democrats Matteo Renzi, il primo Cittadino ha incontrato il Ministro Graziano Delrio con l’obiettivo di rappresentargli la problematica relativa al paventato spostamento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli da Reggio Calabria a Catanzaro.

Il Ministro ha preso in carico la richiesta del sindaco, assicurando il suo impegno per fare in modo che sia modificata la proposta, avanzata Presidente del Comitato di Gestione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Giovanni Kessler, che prevedeva lo spostamento della sede della Direzione regionale per la Calabria e la Basilicata dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria per assegnarla a Catanzaro.

Giuseppe Rosario Princi