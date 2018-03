Eletti calabresi M5s, ha vinto nostra credibilità

Condividi

Quasi un calabrese su due ha dato fiducia al MoVimento 5 Stelle in Calabria che ha triplicato la presenza dei portavoce pentastellati in Parlamento. Una vittoria che ha visto l’affermazione dei candidati M5S in ben 12 collegi uninominali (6 su 8 alla Camera e 3 su 4 al Senato), con punte di consenso oltre il 50%. Saranno ora diciassette gli eletti del M5S a rappresentare il nostro territorio fra Camera e Senato, un ottimo risultato frutto del duro lavoro, della presenza e la costanza con la quale si è operato dai banchi dell’opposizione ma anche sui territori, attraverso il lavoro dei consiglieri comunali e il supporto degli attivisti.

«È doveroso ringraziare i tantissimi elettori, un’ondata di consensi che ci ha travolti e soprattutto ha spazzato via parte di quella cattiva politica responsabile del devastante declino a cui è stata relegata la Calabria – affermano i Portavoce calabresi commentando il risultato elettorale -. Il MoVimento 5 Stelle ha portato avanti una campagna ellettorale con testa, cuore ed umiltà, presentando il proprio Programma in maniera capillare su tutto il territorio calabrese, illustrandolo punto per punto. Abbiamo presentato ai calabresi i temi sui quali ci impegneremo durante la diciottesima legislatura: il lavoro, l’innalzamento della qualità della vita, la lotta alla povertà e agli sprechi, la sicurezza, il rilancio delle imprese, un’efficiente gestione dell’immigrazione, e una ripartizione tasse in maniera più equa. Abbiamo anche detto loro dove troveremo le risorse per poter realizzare quanto scritto nel Programma. L’impegno ora sarà totale affinché questa fiducia possa essere ripagata. Ci sono le idee, la passione, le competenze che metteremo a completa disposizione dei cittadini, così come già fatto nei cinque anni in cui il MoVimento è stato all’opposizione».