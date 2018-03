DEMS Calabria a confronto con il Ministro Andrea Orlando

Condividi

Cosenza, “Il Partito Democratico è stato un grande tentativo di innovazione e cambiamento, ma queste ambizioni si sono affievolite. Quella del 4 marzo è una sconfitta che brucia. E ci impone di discutere, riflettere con spirito di verità”. Lo scrivono, in una nota stampa, i Dems Calabria.

“La sconfitta che abbiamo subito in Italia e in Calabria è drammatica. Dopo cinque anni di governo nazionale e tre anni di quello regionale, in Italia si è passati dal 25 al 19 per cento e in Calabria dal 22,4 al 14 per cento”. Spiegano i militanti dell’associazione interna al Pd. “Per confrontarci sulle ragioni della disfatta elettorale e avviare un nuovo percorso necessario a mettere in campo un progetto delle forze della sinistra e democratiche – che rimetta al centro dell’agenda politica la questione del Mezzogiorno. Giovedì 29 marzo, una giornata di riflessione insieme al Ministro Andrea Orlando”.

L’incontro si terrà all’Hotel President, dalle ore 11.00 e si concluderà alle ore 17.30