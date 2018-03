Consiglio Regionale, riunione Conferenza capigruppo

Condividi

La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari si è riunita questa mattina a palazzo Campanella.

L’organismo istituzionale, i cui lavori sono stati coordinati dal presidente del Consiglio regionale Nicola Irto, ha programmato la ripresa delle attività legislative dopo il periodo di campagna elettorale.

I Capigruppo hanno concordato lo svolgimento di una seduta nel mese di marzo, dedicata all’esercizio delle funzioni di sindacato ispettivo e di indirizzo dei consiglieri regionali, attraverso la discussione di interrogazioni, mozioni, interpellanze e ordini del giorno.

Mentre nel mese di aprile si tornerà in Aula per l’esame delle proposte di legge che, nelle more, avranno ottenuto il parere favorevole delle Commissioni.