Catanzaro- Ai Giardini di San Leonardo Musica, Street Art e Fumetti

Sabato 31 marzo ai Giardini di San Leonardo Venti d’Autore, Cz Allianz promotion e Smoe presentano “Giardini d’arte”: una lunga giornata dedicata alla musica, alla street art e ai fumetti di impegno civile per chiedere la rigenerazione del quartiere simbolo dell’aggregazione giovanile cittadina.

Il programma DALLE 12.00 Live Painting con: Illoop aka GB653 – Luca KCR -SMOE-SONNY-Stranges-MIKE-SART-MORNE-PaolaMorpheus-TROLS-MATZ-MECH-BISLAK-PANE-PUNCH311

DALLE 16.30 gioco sociale “Take a step forward” con gli amici di MEET Project: si tratta di un gioco di immedesimazione sulla condizione delle minoranze, strutturato per favorire la consapevolezza riguardo le disuguaglianze sociali, economiche ed etniche. Claudia Foresta e Alessandra Lobello della cooperativa Meet Project guideranno i presenti in un gioco aperto a tutti e che riscuote ampia partecipazione. A seguire si terrà la presentazione della graphic novel Round Robin Editrice “Pippo Fava. Lo spirito di un giornale”. L’incontro, coordinato dal presidente di Venti d’Autore Emiliano Lamanna, vedrà la partecipazione dell’autore (e fondatore della casa editrice romana “specializzata” in graphic novel di impegno civile) Luigi Politano. Discuteranno con lui il giornalista de “Il Quotidiano del Sud” Bruno Mirante e Daniela Fazio del coordinamento Libera Catanzaro.

DALLE 18.30 dj set & live set con: Katanzion sound system -Marco Dj Plan D – BAD BEAT FAMILY – King’s Crown Records- DjZarra- Dj Moris- GLASS- MECH- ZERO NOVE – Brigant Fighters Official -RapPirata Calabria – MADDAWG -White-G -FABIO LAZZA -Emanuele Pablo OczBeat.

Dalle 22.00, per la prima volta a Catanzaro, il nuovo fenomeno reggae nazionale, dalla Sicilia arrivano gli Shakalab, il super collettivo del reggae siciliano formato dall’unione di quattro cantanti e un dj, da molto tempo attivi come solisti: Jahmento, Lorrè, Br1 e Marcolizzo accompagnati dal dj Ignazio Gullo. Un progetto ricco di contaminazioni sonore che esplora tutte le sfumature del reggae fino ad arrivare all’hip hop, con centinaia di live in giro per l’Italia a supporto anche di artisti internazionali come Shaggy, Ky-Mani Marley, Barrington Levy e molti altri.