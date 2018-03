Armando Lazzarano approda in Versilia con il romanzo “La leggenda di Leon”

Condividi

Armando Lazzarano, giovane di Corigliano Calabro, intelligente cultore del Bello nella sua massima accezione, fervido appassionato di storia nonché del binomio salute/benessere, è l’autore di un’opera poderosa ma scorrevolissima, rocambolesca, variegata: “La leggenda di Leon”. Un libro capace di coniugare generi letterari differenti in un mix di avventura e feuilleton, frutto di un’ispirazione severamente coltivata, come un debutto deve essere. Dopo le fortunate partecipazioni in Liguria, prima a Sestri Levante e poi a Sanremo, Armando Lazzarano è pronto per una nuova tappa che lo vedrà impegnato questa volta in Toscana, nella splendida cornice di Forte dei Marmi.

“È un’occasione che non potevo di certo perdere. Forte dei Marmi – dichiara l’autore calabrese – è una piazza importante dove poter presentare il mio romanzo ad un pubblico che di fantasy e horror se ne intende”. Il riferimento è chiaro: ubicata nella provincia di Lucca, Forte dei Marmi è solo il primo crocevia di un viaggio tra fantasia e realtà che non può che sfociare in un secondo evento presente nel capoluogo toscano.

“Lucca e i lucchesi hanno da sempre dimostrato un’attenzione e un amore verso il magico mondo della fantasia e del fumetto. Il Lucca Comics, che si svolgerà tra ottobre e novembre, è la massima espressione di quanto dico. È l’evento riservato a questo genere più importante dell’anno per quanto riguarda la nostra penisola. Se si aprisse la possibilità di proporre il mio lavoro all’interno di un evento di questo tipo – prosegue Lazzarano – avrei l’opportunità di entrare in contatto con appassionati che masticano quotidianamente questi argomenti. Leonardo Cortese e soci sono personaggi che si prestano bene a questo contesto. I risvolti horror e le presenze demoniache inserite in un contesto risorgimentale potrebbero attrarre e non poco l’attenzione di nuovi lettori”.