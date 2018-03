Reggio Calabria – Firmata convenzione tra Asc e università E_Campus

Condividi

Un importante traguardo è stato raggiunto dall’ASC Reggio Calabria che, grazie all’impegno e alla dedizione profusi dai responsabili dell’associazione, è riuscita a chiudere un accordo che darà a molti giovani molte opportunità e, soprattutto, sbocchi lavorativi da non sottovalutare. In particolare, il comitato ASC di Reggio Calabria ed il Polo di Studio dell’università E-CAMPUS hanno firmato in esclusiva per la provincia di Reggio Calabria, la convenzione che darà la possibilità a tutti gli associati ASC di poter accedere, con importanti agevolazioni, al Corso di Laurea in Scienze delle attività Motorie e Sportive ( L22) ed al Corso di Laurea Magistrale in Scienze dell’esercizio Fisico per il Benessere e la Salute ( LM67).

Grazie a questa convenzione, saranno garantiti alti standard di preparazione, sbocchi occupazionali e modalità di studio personalizzate. Da sempre impegnata sul territorio, l’ASC ha formalizzato quest’intesa per dare formare i suoi associati in quanto i laureati del corso di laurea magistrale in scienze dell’esercizio fisico per il benessere e la salute possiedono conoscenze e competenze per: la rieducazione motoria ed il ritorno alle attività

sportive; il miglioramento dell’efficienza fisica per adulti ed anziani; valutazioni di carattere

antropometrico, ergonomico e delle capacità motorie, nonché per l’autoapprendimento e

l’aggiornamento continuo sulle tematiche riguardanti il rapporto tra attività fisica e salute. Grazie alla completa preparazione, il laureati possono inserirsi sia centri fitness wellness per la progettazione, gestione e conduzione di programmi di attività motoria mirata al mantenimento ed al miglioramento dell’efficienza fisica ed al trattamento di alterazioni e disturbi del sistema muscolo-scheletrico, sia in centri di riabilitazione ortopedica, neurologica, metabolica e cardiovascolare in equipe con medici dello sport, ortopedici, fisiatri e fisioterapisti per la rieducazione motoria. La convenzione con l’Università eCampus, inoltre, coniuga le caratteristiche dei migliori atenei con modelli d’insegnamento online all’avanguardia.

Un risultato che darà alla provincia reggina un’esclusiva e un’opportunità unica per gli amanti dello sport e per quanti intendono professionalizzare la propria passione.