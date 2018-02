Reggio Calabria – Sold-out al “Cilea” per Nino Frassica & Los Plaggers band

Condividi

di Grazia Candido (foto Antonio Sollazzo) – Un coinvolgente viaggio musicale per oltre due ore di concerto-cabaret segnato da un meritato sold-out per Nino Frassica e la Los Plaggers band. Al teatro “Francesco Cilea”, ieri sera una serata tra ironia e fusione di generi musicali diversi, un revival di oltre cento brani rivisti e corretti dall’artista di Messina che, insieme a sei eccezionali musicisti, grazie alla Novastar Italia di Mimmo Porcino, è riuscito a travolgere la massima culla dell’arte reggina con brani che hanno segnato il panorama nazionale da “Cacao meravigliao” a “Grazie dei fiori bis” a “Viva la pappa col pomodoro”, “Tuca Tuca” a “Siamo donne”.

Dopo l’introduzione della Los Plaggers band con un medley di canzoni dei più noti varietà, Frassica entra marcando sin da subito, quell’atmosfera di complicità e intesa con il pubblico coinvolto anche in simpatici sketch.

“Sono contento di essere in Calabria perchè la Calabria è la Regione più bella anche se poi vado in Toscana e dico la stessa cosa – esordisce lo showman – Questa sera, con me, suonerà la Los Plaggers band, sei musicisti diplomati all’osservatorio con i quali abbiamo fatto un disco ripercorrendo gli anni ‘60,’70, ‘80, ‘90, ‘100 e il cd lo troverete in tutte le farmacie al costo di 5 euro. Con 5 euro vi daremo la copertina, il poster, una mountain-bike e un abito da sposa”.

Le invenzioni musicali di Frassica e il ritmo incalzante dello show scanditi da simpatici medley con omaggi a Santana, Battisti, Arbore, Carrà, Little Tony, Albano e tanti altri, sottolineano la bravura di un artista che non ha perso negli anni la verve di mattatore, abile a dar vita a un pot–pourri di canzoni famose mixate in un frullatore di demenzialità nonsense che sconfina nella satira quando tocca i nomi noti del nepotismo musicale patrio.

L’originalità dello show sta nel creare simpatici siparietti col pubblico che partecipa attivamente ai giochi del conduttore-cantante che “maschera” famose canzoni con assurdi sottotitoli tipo “Ritornami l’anello che ti ho regalato al tuo compleanno” o “Una ragazza invidiosa della sua amica che ha trovato il principe azzurro. Anna ama Roberto ma Roberto ama Luigi”.

“Dentro ogni brano – spiega Frassica al suo pubblico che lo accompagna cantando e battendo le mani – ci sono tante note canzoni. Ora, facciamo un quiz, chi indovina quante canzoni siamo riusciti ad inserire dentro questa, vince un premio simbolico: 500 mila euro o a scelta, un videoregistratore. Ovviamente, questo è un gioco che si fa non per i soldi ma per simbologismo”.

Le storpiature linguistiche di Nino strappano continue risate che rimarcano però in quella sua comicità, aspetti quotidiani di una vita che, a volte, andrebbe presa davvero con più leggerezza.

“Non andate in Cina, c’è troppo cinismo. Perché spendere tanti soldi quando si può risparmiare in casa. Io per esempio, ho fatto una dieta a Milano con un dietologo e in 2 mesi ho perso 4 mila euro. Tu, in prima fila – indica Nino guardando uno spettatore prima di lasciarsi andare alla nuova versione di “Voglio andare a vivere in campagna” con “Voglio andare a vivere un mese di Giugno a casa di Toto Cotugno” – visto la tua attenta partecipazione, sei sempre con lo smartphone acceso, hai vinto un viaggio a Londra a tue spese mentre la signora accanto una lavatrice che lava, asciuga e si fa i fatti suoi”.

Non c’è un attimo per annoiarsi e la bravura di Frassica sta anche nel lasciare spazio al musicista Ivano Girolamo protagonista insieme alla band di un travolgente medley in cui l’attore messinese si limita a suonare solo con un dito il piano elettrico.

“Stiamo finendo le riprese di don Matteo in questi ultimi giorni tant’è che l’ultima puntata la faremo in diretta – ha ancora voglia di scherzare Frassica prima di lasciare la scena – Voglio molto bene a Terence Hill e con lui ho un rapporto di profonda amicizia. La Rai ha deciso di rifare la nuova serie della fiction e, dopo tre lunghi giorni di riunione, avrà un titolo nuovo. Dopo Don Matteo 11, ci sarà Don Matteo 12”.

E’ davvero impossibile rimanere seri con Nino, la sua è una verve naturale, pulita, pungente e che lancia messaggi ben precisi: “Non vorrei sembrare monologo ma le arti sono due: l’arte si divide in l’arte intera e l’arte parzialmente scremata”.