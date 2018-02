Protesta Lsu/Lpu: domani a Vibo Valentia corteo dei lavoratori

I lavoratori Lsu ed Lpu della provincia di Vibo Valentia, da mesi rimasti senza rinnovo contrattuale, proseguono il loro percorso di lotta per rivendicare il giusto riconoscimento giuridico e lavorativo. Da lunedì mattina, è stato allestito un presidio permanente a Vibo Valentia per dire basta alle inutili attese, promesse, rinvii incerti ed ogni altra mediazione o negoziato. La loro vertenza ha bisogno di trovare una soluzione immediata, senza ulteriori indugi. Come sindacati di Cgil e Cisl, al fianco dei lavoratori, abbiamo deciso di mantenere alta l’attenzione su questa delicata vertenza, per dare la giusta visibilità e voce a questa disperata quanto vergognosa situazione.Bisogna che ognuno, ai vari livelli si assuma le proprie responsabilità. Non ci muoveremo dal nostro presidio e non arretreremo dalla nostra protesta finché non verrà riconosciuto lo status giuridico, lavorativo ed economico che si deve a questi lavoratori.