Le sofferenze bancarie ostacolano l’accesso al credito delle imprese

Crescono gli impieghi bancari a favore del sistema economico reggino, ma non per le imprese. Questa è la sintesi dei dati relativi al secondo trimestre 2017 circa l’andamento dei rapporti tra le banche e le imprese nella Città metropolitana di Reggio Calabria.

Ammontano a 4,7 miliardi di euro gli impieghi bancari nel territorio metropolitano, con un incremento pari a +0,8 rispetto al trimestre precedente. Aumentano gli affidamenti concessi alle famiglie (+1,1%) e alla Pubblica Amministrazione (+2,6%) mentre, in continuità con il passato più recente, subiscono una contrazione i finanziamenti alle imprese (-0,6%). D’altronde, la quota maggiore di credito (il 47,6% del totale) viene “assorbita” dalle famiglie, a comprova di come l’accesso al credito sia fra le problematiche maggiormente avvertite dal tessuto imprenditoriale locale.