Le eccellenze gastronomiche di Corigliano in dono agli artisti di Sanremo

Da Nina Zilli ad Elio e le Storie Tese, da Ron a Raffaello Tonon, da Max Gazzè ad Enrico Ruggeri, da Roberta Giarrusso a Jeremias Rodriguez, da Giovanni Caccamo ad Enrico Ruggeri. Sono alcuni dei grandi nomi dell’edizione n. 68 del Festival di Sanremo, tra cantanti in gara e personaggi dello spettacolo che comunque gravitano attorno alla più importante kermesse musicale italiana, ai quali è stato fatto dono, in questi giorni, di alcune eccellenze gastronomiche di Corigliano Calabro. Da parte del giornalista Fabio Pistoia, responsabile per la Calabria dell’iniziativa di marketing territoriale “Made in Italy” alla sua prima edizione, sono stati fatti assaggiare a numerosi big presenti nella Città dei Fiori talune prelibatezze, in particolare l’Olio extravergine biologico prodotto da Fabio Straface e le Clementine di Aldo Salatino. Tutti gli artisti hanno dimostrato gratitudine e apprezzamento per i doni ricevuti, esposti e degustati in diverse location di Sanremo e hall di strutture alberghiere e ricettive.

Si tratta di un grande riconoscimento e di una vetrina di prim’ordine per la città di Corigliano e l’intera Piana di Sibari, nonché per i produttori presenti con i frutti del loro alacre lavoro. L’Azienda Agricola Fabio Straface vanta una storia di bontà e di qualità lunga circa quindici anni, resa unica grazie alla lungimiranza di un’impresa di famiglia che nella provincia di Cosenza affonda le sue radici. Nel solco del cammino laborioso imprenditoriale intrapreso, l’Azienda si è andata specializzando nell’offerta al consumatore del suo pregiato Olio Extravergine di Oliva, rigorosamente Biologico al 100%. Il titolare, Fabio Straface, è un giovane innamorato della propria terra, che con scrupolosa attenzione dirige e segue personalmente ogni giorno tutte le fasi di lavorazione del prodotto, riuscendo a garantire un ottimale rapporto qualità-prezzo in grado di soddisfare tutte le fasce dell’utenza.

Le Clementine prodotte dall’Azienda Agricola Acheruntia sono il risultato dell’impegno profuso con abnegazione dall’imprenditore Aldo Salatino, che con sensibilità e intuito ha ideato l’iniziativa “Adottaunclementino” capace di far recapitare ovunque l’agrume tipico della Sibaritide con la naturale fragranza, senza semi e privo di alcun trattamento tale da intaccarne l’originario inconfondibile sapore.