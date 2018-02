La Regione finanzia voucher per la partecipazione a Master di I° e II° livello

Si rinnova l’impegno della Regione Calabria a sostegno del potenziamento delle competenze dei laureati calabresi e dell’accesso all’alta formazione. Anche per l’annualità 2018 la Regione Calabria, infatti, promuove l’avviso rivolto al finanziamento di voucher per la partecipazione a Master di I° e II° livello, a copertura totale o parziale dei costi d’iscrizione.

Con uno stanziamento complessivo di quasi 1,2 milioni di euro, a valere sul POR Calabria 2014-2020, il nuovo bando intende favorire l’alta formazione post-lauream ai fini dell’accrescimento delle competenze di chi è in cerca di occupazione e di coloro che vogliono migliorare la propria posizione lavorativa potenziando le proprie conoscenze per l’esercizio delle attività professionali.

“Nel solco di quanto già realizzato nella precedente annualità sia a sostegno del diritto allo studio che dell’accesso all’alta formazione – ha dichiarato il Presidente della Regione Mario Oliverio – abbiamo replicato l’avviso per il finanziamento di voucher impegnando, grazie al Por Calabria, ulteriori 1,2 milioni di euro. Intendiamo sostenere un settore, quello della formazione e della conoscenza, in grado di incidere efficacemente sulla competitività della Calabria nel mercato globale. La nostra terra ha bisogno di qualità, noi abbiamo le risorse da spendere, quelle che ci offre l’Europa, ed eccellenti risorse umane che devono essere incentivate a migliorare le proprie competenze e la propria professionalità a vantaggio di tutto il sistema. Prosegue il nostro impegno per valorizzare il legame tra il mondo della ricerca e quello del lavoro per una Calabria che ha scelto di fare dell’innovazione e del sapere le proprie direttrici di sviluppo”.

La concessione del contributo pubblico ammonta ad un importo massimo pari a 4 mila euro per la copertura totale o parziale dei costi di iscrizione a Master universitari annuali di primo e secondo livello in Italia, erogati da università italiane pubbliche o private legalmente riconosciute, o a Master annuali in Italia accreditati ASFOR, assimilati ai master universitari di primo e secondo livello. I Master ammissibili a finanziamento devono avere una durata di almeno 8 mesi o un carico di lavoro di almeno 1500 ore complessive e valere almeno 60 crediti formativi. Sono ammessi anche i percorsi di alta formazione erogati on-line.

La domanda può essere presentata per le spese di iscrizione a master dell’annualità accademica 2017/2018, già avviati o da avviarsi entro il 31 maggio 2018 (per i quali non sia già stato effettuato l’esame finale), che devono concludersi con attestato finale entro il 31 dicembre 2019.

Possono concorrere alla richiesta dell’erogazione di un solo voucher coloro che alla data della presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

ISEE 2018 del nucleo familiare non superiore a € 30.000

abbiano conseguito uno dei seguenti titoli di studio: Laurea, Laurea Specialistica/Magistrale, Laurea Specialistica/Magistrale a Ciclo Unico o Laurea Vecchio Ordinamento, titolo equipollente rilasciato da Università straniere

siano residenti in Calabria da almeno sei mesi alla data di iscrizione al Master e per tutta la durata dello stesso sino allo svolgimento dell’esame finale e conseguimento del titolo

risultino iscritti o ammessi anche in via provvisoria al Master per il quale richiedono il finanziamento

non abbiano beneficiato di altri voucher erogati dalla Regione Calabria per ulteriori percorsi di alta formazione a partire dalla programmazione 2000/2006.

In aderenza agli obiettivi strategici del programma regionale sarà sostenuta la frequenza di percorsi formativi coerenti con le otto aree di innovazione individuate dalla “Strategia regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente” S3 e ritenute di particolare importanza per lo sviluppo della Regione: agroalimentare, edilizia sostenibile, turismo e cultura, logistica, ICT e terziario innovativo, smart manufacturing, ambiente e rischi naturali, scienze della vita.

Le domande per ottenere la concessione del voucher possono essere inoltrate con procedura telematica a partire dalle ore 12.00 del giorno 5 marzo 2018 e fino alle ore 12.00 del 4 aprile 2018, accedendo, previo accreditamento, all’apposita piattaforma attraverso il portale http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/bandi/. La procedura di selezione è a graduatoria. La valutazione delle domande sarà affidata ad una Commissione di Valutazione appositamente nominata dall’amministrazione regionale.

Informazioni sull’avviso possono essere richieste al Settore Alta Formazione e Università tramite la mail: altaformazione@regione.calabria.it . Per problemi tecnici connessi alla procedura on-line può essere inviata una comunicazione alla e-mail: supportotecnico.master@fincalabra.it

Tutte le informazioni sono disponibili nel seguente link

http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view_bando_preview.cfm?356