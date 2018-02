Infortunio sul lavoro a Mileto (VV) – Grave 51enne caduto da tetto

Condividi

Infortunio sul lavoro stamani a Mileto, nel vibonese. Per cause ancora in fase di accertamento, un 51enne del luogo, e’ caduto dal tetto dell’abitazione di un familiare mentre stava eseguendo dei lavori alle grondaie. Dopo un volo di alcuni metri, l’uomo e’ andato a schiantarsi sul tetto di un fabbricato sottostante. Immediati i soccorsi e l’intervento di un elicottero che, dopo essere atterrato nel vicino stadio comunale, e’ ripartito alla volta dell’ospedale Pugliese di Catanzaro.